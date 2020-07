Brandenburg/H

Bislang noch Unbekannte haben am zurückliegenden Wochenende einer Pizzeria in der Brandenburger Altstadt übel mitgespielt. Die Täter ließen an zwei Lieferwagen die Luft aus jeweils zwei der Reifen. Das teilte die Polizei am Montag mit. Die Tat ereignete sich demnach zwischen 5 und 10 Uhr.

Reifen nicht zerstochen

Ein Mitarbeiter der Pizzeria entdeckte den Schaden und meldete sich bei der Polizei. Die beiden Autos waren nicht mehr einsatzbereit. „Bei der Spurensicherung konnte festgestellt werden, dass die Reifen nicht zerstochen wurden“, berichtete Kriminalhauptkommissar Randy Hamann von der Polizeiinspektion Brandenburg an der Havel. Der bei der Tat entstandene Sachschaden sei momentan noch unklar. „Die Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen“, so Randy Hamann.

Von MAZ