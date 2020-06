Brandenburg/H

Es war, als hätten sich plötzlich die Schleusen geöffnet für eine Reise durch die Zeit. Eigentlich wollte die Kinder- und Jugend-Kunst-Galerie „ Sonnensegel“ am Donnerstag ihren 30. Geburtstag mit einem Fest feiern. Wegen der Corona-Pandemie gab es nun aber einen „Plan P“ – und der weckt viele Erinnerungen.

Plakate sind selbst Kunstwerke

Bis unters Dach reihen sich die Plakate aus 30 Jahren Sonnensegel-Geschichte aneinander. Quelle: Antje Preuschoff

„Plan P: Plakate aus 30 Jahren Galerie Sonnensegel“ heißt die Ausstellung die aktuell in den Räumen am Gotthardtkirchplatz zu sehen ist. Und genau das hält sie bereit. Plakate vom Erdgeschoss bis unters Dach, die Einblicke in die Arbeit der Sonnensegler geben. „Das geht von bescheidenen Anfängen, als Kinderzeichnungen aufgeklebt wurden, bis hin zu professionellen Gestaltungen“, sagt Leiter Matthias Frohl. „Aus den Plakaten sind irgendwann selbst Kunstwerke geworden.“

Bei 71 Ausstellungen mit Arbeiten von über 80 Künstlerinnen und Künstlern von Nah und Fern sowie den Ergebnisdarstellungen von 50 größeren Projekten mit Schulen, Kitas und anderen Kooperationspartnern war die Plakatauswahl groß. Kein Wunder also, dass das Sonnensegelteam selbst ins Staunen kam, als es die Schubladen durchwühlte. „Ich war fast erschrocken“, sagt Martina Stein, Kursleiterin der ersten Stunde. „Mit welcher Geschwindigkeit haben wir das alles gemacht?“ Sonnensegel, so sagt sie, ist „viele Jahre Arbeit, tolle Leute und tolle Erkenntnisse.“

Bei Sonnensegel muss man anders ticken

Auch Helga Bendick, Setzerin im Druckladen, war sichtlich gefangen von der Masse der Plakate, die es zu entdecken galt. „An vielen bin ich selbst beteiligt gewesen“, erzählt sie. Ebenso wie von den Herausforderungen, die die künstlerische Gestaltung für die gelernte Schriftsetzerin bedeutet. Ihr Eindruck von der Sonnensegel-Arbeit: „Hier musst man etwas anders ticken“, sagt sie freudig.

„Es war gar nicht so verkehrt, dass man alle Schubladen aufmachen konnte“, merkt Kursleiterin Nancy Jahns an. Als jüngste Sonnenseglerin – sie stieß vor einem Jahr zum Team –hat sie schnell die Arbeit der Kunstschule schätzen gelernt. „Die Grundidee der Kunstbetrachtung ist ein ganz wertvolles Pfund“, ist sie überzeugt.

Matthias Frohl, Leiterin der Kinder- und Jugend-Kunst-Galerie "Sonnensegel". Quelle: Antje Preuschoff

Leiter Matthias Frohl ist auf diese Eigenheit der Galeriearbeit besonders stolz. „Die Kinder und Jugendlichen müssen keinen Abstand wahren. Sie können sich vor die Kunstwerke positionieren“, berichtet er. „So entsteht der Wunsch, es selbst einmal zu versuchen. Das muss genutzt werden“, schildert er den Schaffensprozess bei Sonnensegel. „Die Kinder kriegen mit, dass Kunst eine Sprache ist. Und je mehr sie lernen, desto mehr können sie für die anderen sagen“, sagt er. „Das hat über drei Jahrzehnte gut funktioniert.“

Einzigartige Standbeine: Galerie und Druckladen

Stichtag für den Galeriegeburtstag ist der 1. Juni 1990. Damals wurde die erste Sonnensegel-Ausstellung im Stadtmuseum eröffnet. Der Startschuss für die Arbeit selbst fiel schon früher: Am 13. Dezember 1989 genehmigte der Rat der Stadt Brandenburg Gründer und Lehrer Armin Schubert den Aufbau der Galerie.

Nach Übergangsdomizilen konnten dank Förderung und Sanierung 1994 das Vereinshaus am Gotthardtkirchplatz 4 und 1997 die Alte Lateinschule bezogen werden.

2001 kam der Gutenberg-Druckladen hinzu, der Kindern und Jugendlichen die Produktion von Originalgrafik in Kleinserie ermöglicht. Der Laden ist, so machte Matthias Frohl klar, zweites Alleinstellungsmerkmal neben der umfassenden Galerietätigkeit. Ziel ist es, die „DNA des Hauses unverkennbar zu halten“. Dass das gelingt, zeigt sich am ungebrochenen Zulauf, ist der Leiter überzeugt.

Highlight 2021: Fotos von Gordon Welters

Während Gründer Armin Schubert mit einem „Arche“-Projekt begann, sind es heute über 20 Kursgruppen. Die Angebote für die Sechs- bis 19-Jährigen reichen von bildender Kunst, Darstellendem Spiel bis hin zu Digitalen Medien. 2015 ist Sonnensegel als „Anerkannte Kunstschule des Landes Brandenburg“ klassifiziert worden. Rund 8500 Besucher, Kurskinder und Projektteilnehmer kann die Einrichtung jährlich zählen.

Und die Arbeit geht weiter, denn natürlich steckt das Team bei allerlei Rückblick auch in Planungen. Zunächst geht es in das reguläre Sommerferienprogramm mit diversen Veranstaltungen, bevor ab September thematisch rund um „Lügengeschichten und Fake News“ gearbeitet werden soll.

Der Frühjahrsempfang Mitte März 2021 dient dazu, den Geburtstag nachzuholen. Prägendes Thema ist dabei die „Andere Welt“. Im Sommer 2021 steht dann ein Highlight bevor, denn Fotojournalist Gordon Welters wird in der Galerie ausstellen.

Hoffnung auf Erweiterungsbau

„Mit Glück“, verkündet Matthias Frohl, „müssen wir danach eine Pause machen“. Denn es könnten die Arbeiten am seit einiger Zeit geplanten Neubau beginnen. Bereits 2018 ist es der Galerie gelungen, das Nachbargrundstück zu erwerben. Im kommenden Jahr soll der Erweiterungstraum endlich in Erfüllung gehen.

Eine Sache, so schildert das Sonnensegel-Team, ist aber schon in den vergangenen Jahren gelungen: Die Finanzierung der Galerie auf sichere Beine zu stellen. Nachdem Geldmangel und Förderungskürzungen das Haus ein ums andere Mal an den Rand der Schließung brachten, ist mit der institutionellen Förderung seitens der Stadt der Betrieb einfacher geworden. „Es ist schön, nicht nach Geld schreien zu müssen“, meint Martina Stein und freut sich über das ruhige Fahrwasser.

Leiter Matthias Frohl ist sicher, dass die Galerie Sonnensegel nach drei Jahrzehnten endgültig in der Stadt angekommen ist. „Es würde etwas fehlen, wenn es uns nicht mehr gibt“, ist er überzeugt.

