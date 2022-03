Roskow

Die Gemeinde Roskow wird in diesem Jahr 20 000 Euro für Planungsarbeiten einstellen, die für eine Sanierung der Strengbrücke bei Lünow benötigt werden. Die selbe Summe wird von der benachbarten Kommune Beetzseeheide zur Verfügung gestellt. Die Planung ist Voraussetzung für einen Förderantrag, von dem sich die Anliegergemeinden und das Amt Beetzsee eine komplette Bezuschussung für die Instandsetzung des 1903 als Eisenbahnbrücke errichteten Bauwerkes versprechen. Heute ist die über den Beetzseestreng führende Brücke eine wichtige Verbindung für Radfahrer und Fußgänger auf dem Storchenradweg.

Rekordetat in Roskow

Wegen weiterer Fördervorhaben haben die Roskower Gemeindevertreter für 2022 einen Rekordetat von rund 5,6 Millionen Euro verabschiedet. Zu den größten Brocken gehört die Sanierung der öffentlichen Verkehrsfläche im Bereich der Brandstelle in Roskow mit Straße und Fußweg für 180 000 Euro. Außerdem kündigte Bürgermeister Thomas Schulz Risssanierungen im Sportlerheim, im alten Roskower Gerätehaus sowie die Aufstellung einer neuen Bushaltestelle in Weseram an. Kommunale Wohnungen in der Straße Unter den Linden in Roskow sollen einen Vollwärmeschutz erhalten.

Reparatur Weseramer Weg

Eingeplant sind Reparaturarbeiten auf dem Weseramer Weg sowie auf dem Storchenradweg. Risse und Absackungen müssen beseitigt werden. Eine ständige Aufgabe sind Baumpflegearbeiten, für die Roskow in diesem Jahr 30 000 Euro in die Hand nimmt. „Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass wir das Geld wirklich brauchen“, so der Bürgermeister. Schulz räumte ein, dass in den kommenden Jahren die Sanierung von Fußwegen im Gemeindegebiet mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden muss.

Pachtzins in Roskow steigt

Unverändert bleiben in diesem Jahr die Hebesätze für die Gewerbesteuer (320 v.H.), die Grundsteuer A (250 v.H.) und die Grundsteuer B (350 v.H.). Allerdings müssen sich Pächter von kommunalen Flächen auf höhere Pachten einstellen. So ist zum Beispiel für Hausgärten/Mietergärten künftig ein Euro je Quadratmeter im Jahr fällig. Bisher waren es 25 Cent. Auch die Pachtzinsen für Erholungsgrundstücke steigen.

Von Frank Bürstenbinder