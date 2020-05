Platz an der Krugparkschule reicht künftig noch weniger aus

Brandenburg/H

Die Raumkapazität in der Schule am Krugpark reichen nicht aus für alle Kinder, die dort zur Schule gehen wollen. Mit dieser Auskunft bestätigt das Rathaus in Brandenburg/Havel den Berechnungen der Freien Wähler.

Deren Fraktion hatte den 25 verfügbaren Plätzen der Krugparkschule die 36 Anmeldungen für das kommende Schuljahr 2020/2021 gegenübergestellt und nach der künftigen Schulentwicklung gefragt, wenn die Einwohnerzahl auf der Eigenen Scholle und in Wilhelmsdorf weiter wächst.

Neues Wohngebiet und Schülerzahlen

Die Stadtverwaltung räumt die unzureichenden Plätze in der Krugparkschule zwar ein, weist aber darauf hin, dass andere Grundschule Kinder aufnehmen können.

Allerdings ist nach den Angaben der Verwaltung absehbar, dass prozentual immer weniger Eltern auf der Scholle die Wunschschule für ihre Kinder zugewiesen bekommen werden.

Das Rathaus wagt keine Prognose, inwieweit mit dem neuen Wohngebiet auf der Scholle steigende Schülerzahlen verbunden sein werden.

Durchgängige Zweizügigkeit

Allerdings ist eines nach Angaben des Oberbürgermeisters Steffen Scheller klar: „In der Schule am Krugpark werden in den Schuljahren 2020/21 bis 2024/25 insgesamt zwölf Klassen erwartet. Das würde eine durchgängige Zweizügigkeit bedeuten, die am Standort nicht abgesichert werden kann.“

Die bestehende Schule auszubauen steht nicht an, denn eine Erweiterung ist laut Verwaltung nicht möglich. Das Schulgebäude gibt für den Schulbetrieb nur die vorhandenen Räume her.

Möglichkeiten, Räume des VHS-Bildungswerkes in der Nähe zu Schulzwecken zu nutzen, sieht das Rathaus derzeit nicht. Denn dort sei nichts frei.

Von Jürgen Lauterbach