Brandenburg an der Havel - Platz in der Natur: In der Gebrüder-Grimm-Grundschule entsteht ein grüner Schulhof

Kinder und Lehrer gestalten in der Gebrüder-Grimm-Grundschule eine 600 Quadratmeter große Fläche. Sie arbeiten an einem grünen Schulhof, doch viel Zeit bleibt ihnen nicht.