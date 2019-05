Platzverweis am Bahnhof: Dauergast in der Ausnüchterungszelle

Brandenburg/Havel Brandenburg an der Havel - Platzverweis am Bahnhof: Dauergast in der Ausnüchterungszelle Die Ausnüchterungszelle ist ein gewohnter Schlafplatz für einen 53 Jahre alten Mann in Brandenburg/Havel. Für das Bahnhofsgebäude hat er einen Platzverweis. Trotzdem ist er dort am Mittwoch wieder aufgekreuzt.

Nach dem Platzverweis am Bahnhof verbrachte ein betrunkener Mann die Nacht wieder in der Ausnüchterungszelle der Polizei. Quelle: Frank May