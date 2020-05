Geteiltes Corona-Fazit zum Herrentag

Brandenburg/H./ Mittelmark

Die Polizei hat am Himmelfahrtstag in Brandenburg an der Havel acht Platzverweise ausgesprochen, weil Herrentags-Feiernde den Mindestabstand und damit Sicherheitsauflagen aufgrund der Corona-Pandemie missachtet haben. Das teilte Polizeisprecher Oliver Bergholz mit. Einen Platzverweis sprachen die Beamten im Rhinweg aus und gegen sieben Feiernde unter der Brielower Brücke entsprechend viele dort.

Zudem meldeten sich immer wieder besorgte Bürger bei der Polizei, dass Feiernde den nötigen Abstand nicht einhalten würden. So rückten die Beamten nach Beelitz aus, weil dort zehn Personen zu Musik getanzt haben sollen. Als die Polizisten vor Ort eintrafen, hatte sich die Festgesellschaft jedoch wieder auf Distanz begeben. Auch zu anderen Gruppen wurden die Beamten gerufen, doch trafen sie vor Ort dann niemanden mehr an. „Insgesamt war es ein friedlicher Tag aus polizeilicher Sicht“, sagt Bergholz.

„In Werder katastrophal“

Anders lautet das Fazit von Petra Metzler, Sprecherin des Landkreises Potsdam-Mittelmark. „Es waren zwar keine Krawall-Teams unterwegs“, so Metzler. „In Werder aber war die Lage teils katastrophal bezüglich der Corona-Regeln.“ Abstand sei oftmals „null“ gewesen. In Werder gibt es nach wie vor die meisten Covid-19-Fälle in Potsdam-Mittelmark. Mit Stand von Donnerstag gab es dort seit dem Corona-Ausbruch 164 nachgewiesene Erkrankungsfälle.

Metzler appelliert an Gastronomen, dass Kellner unbedingt Mund-Nase-Maske tragen sollten. Zwar besteht die Pflicht nur in Berlin, dass dort Mitarbeiter von Restaurants, die Kundenkontakt haben, Schutzmasken tragen sollten. Auf freiwilliger Basis würde sich das aber Petra Metzler auch in Potsdam-Mittelmark wünschen. „In Bad Belzig hat das, so wie wir gehört haben, sehr gut geklappt. Dort trugen Kellner Mundschutz, was uns berichtet wurde.“

Strenge Regeln gelten weiter

Nach wie vor gilt, dass sich nur Menschen aus zwei Haushalten treffen dürfen und auch dann jeweils zu den Mitgliedern des anderen Haushaltes einen Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten müssen. Näher kommen dürfen sich nur die Mitglieder eines Haushaltes oder Personen, für die man Sorgerecht hat. Also der Vater, der seine Kinder am Wochenende sieht, muss keinen Sicherheitsabstand einhalten.

„Auch für private Feiern gilt das weiter“, sagt Metzler. „Es dürfen nur Gäste aus einem weiteren Haushalt eingeladen werden.“ Am Herrentag wurden oftmals auch große Gruppen von Radfahrern festgestellt, die ebenfalls ohne Sicherheitsabstand unterwegs waren, „und mit Sicherheit nicht nur aus zwei Haushalten bestanden“, so Metzler.

Von Marion von Imhoff