Plaue

Im Kreisel Koenigsmarck-/ Chausseestraße in Plaue ist am Mittwoch gegen 6 Uhr ein 42-jähriger Radfahrer angefahren. Er kam vom Görneweg befuhr und wollte im Kreisverkehr die zweite Ausfahrt in die Koenigsmarckstraße nehmen.

An der Einfahrt Chausseestraße nahm ihm jedoch ein Ford die Vorfahrt – aus Unachtsamkeit, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der 55-jährige Ford-Fahrer kam aus der Chausseestraße und wollte in den Kreisverkehr Richtung Koenigsmarckstraße einbiegen.

Durch den Zusammenstoß verlor der Radfahrer das Gleichgewicht und stürzte. Der 42-Jährige wurde hierbei leicht verletzt und von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht. Die Polizeibeamten nahmen eine Verkehrsunfallanzeige wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr auf.

Von MAZ