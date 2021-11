Plaue: Lesung mit Fontane-Texten in der Kirche

Plaue

Seit 2013 veranstaltet die Stiftung Zukunft Berlin immer wieder Lesungen mit Künstlerinnen und Künstlern aus Berlin in jeweils einer der zahlreichen wunderbaren Dorfkirchen Brandenburgs, um die Kenntnis voneinander und die gegenseitige Achtung in Berlin und Brandenburg zu erhöhen.

Im Zentrum stehen dabei die zahlreichen Orte Brandenburgs, die nicht zuletzt durch die Initiative ihrer Bewohner zu neuer Ausdrucksstärke gekommen sind. Diesen erweisen Persönlichkeiten des Berliner Kulturlebens die gebührende Ehre.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Aktuell ist das Veranstaltungsformat in der Kategorie „Europäische Trendmarke 2021“ für die 16. Europäischen Kulturmarken-Awards nominiert, die am 11. November 2021 in Dresden verliehen werden und zukunftsweisende Kulturprojekte, innovatives Kulturmanagement und nachhaltige Kulturförderung prämieren.

Am Sonntag, 7. November, ist die Stiftung Zukunft Berlin mit ihrem Programm in Plaue zu Gast. Los geht es um 13.30 Uhr an der Plauer Pfarrkirche. Von dort nimmt Gunter Dörhöfer die Gäste mit zu einem geführten Spaziergang auf dem „Plauer Fontaneweg“.

Detlef Bierstedt ist George Clooneys deutsche Stimme und wird in der Plauer Kirche Texte von Fontane lesen. Quelle: Atzenroth

Um 15 Uhr beginnt der Veranstaltungsteil in der Plauer Kirche mit der Begrüßung durch Pfarrer Christian Bochwitz, Ortsvorsteher Udo Geiseler sowie Vertretern der Stiftung Zukunft Berlin.

Anschließend wird Hubertus Fischer die Lesung einleiten. Der Schauspieler und Synchronsprecher Detlef Bierstedt liest aus Theodor Fontanes „Fünf Schlösser“ mit begleitendem Orgelspiel durch Andreas Patzwald in der Plauer Pfarrkirche.

Detlef Bierstedt ist Absolvent der Schauspielschule „Ernst Busch“. Danach folgte ein Engagement am Hans Otto Theater in Potsdam. 1984 reiste er nach Westberlin aus. Detlef Bierstedt hat bis 2000 unter anderem am Renaissance-Theater und den Berliner Stachelschweinen gespielt. Bekannt ist er auch als Film- und Fernsehschauspieler (Tatort, Polizeiruf 110), als Synchron-Schauspieler – er leiht George Clooney seine Stimme – und als Hörbuchinterpret.

Ab 16 Uhr startet der gemütliche Teil: Bei Kaffee und Kuchen wollen die Berliner und Brandenburger zum Kennenlernen auf der Empore der Kirche und im Innenbereich miteinander ins Gespräch kommen.

Von MAZ