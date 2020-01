Brandenburg/H

Aufregung in der Hauptstraße: Mit einem Großaufgebot sucht die Polizei in Brandenburg an der Havel nach einem vermissten Mann. Der 49-Jährige wollte am Vormittag in das Raths-Apotheke in der Hauptstraße gehen und wird seitdem vermisst. Um 9.25 Uhr ging die Meldung bei der Polizei ein.

Vermisster ist „gesundheitlich sehr beeinträchtigt“

„Der Vermisste ist gesundheitlich sehr beeinträchtigt“, sagte Polizeisprecherin Juliane Mutschischk auf Anfrage der MAZ. Der Mann habe die Apotheke verlassen und sei dann verschwunden. Der Mann lebe in einer Wohneinrichtung in der Gemeinde Roskow und sei geistig behindert. „Er ist dringend auf Hilfe angewiesen.“

Der Mann habe einen auffälligen Gang. Er humpele und gehe nach vorn gebeugt. Überdies wackele er mit dem Kopf und dem Oberkörper, sagte Mutschischk. Er habe dunkelblondes, kurzes Haar, einen Bauchansatz, trage eine beigefarbende Jacke und dunkle Jeans.

Fährtenhunde helfen bei der Suche

Nach Polizeiangaben sind mehr als 20 Beamte mit dem Fall beschäftigt. „Auch Diensthunde sind im Einsatz“, erklärte Juliane Mutschischk.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung. Wer den Mann gesehen hat, möge dies sofort melden unter 03381/5600.

