Brandenburg/H

Zeugen meldeten der Polizei am Samstagmittag mehrere stark betrunkene Personen, welche unentwegt Passanten im Bereich der Jahnstraße und Wilhelmsdorfer Straße anpöbelten. Zwei Streifenwagenbesatzungen stellten die vier Männer dann im Bereich einer Bushaltestelle fest und erteilten nach Belehrungen jeweils Platzverweise.

Zwei Personen der Gruppe kamen den Anordnungen unverzüglich nach und entfernten sich. Zwei Männer im Alter von 45 und 35 Jahren begannen jedoch die Beamten verbal zu belasten und kamen auch nach mehreren Aufforderungen den Platzverweisen nicht nach.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Da beide in Übermaßen betrunken waren und in der Vergangenheit unzählige Male negativ aufgefallen waren, wurde beide nach richterlicher Bestätigung in Gewahrsam genommen und erst in den späten Abendstunden wieder entlassen.

Von MAZ