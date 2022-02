Poetry Slam im HdO in Brandenburg an der Havel

Brandenburg/H

Endlich wird wieder mit Stift, Papier und Mikrofon bei der ersten Dichterschlacht des Jahres in Brandenburg an der Havel um den Sieg gekämpft. Am Freitag, 18. Februar, stehen die Kreativen aus Berlin und Brandenburg beim Poetry Slam auf der Bühne im Haus der Offiziere und geben dem Publikum einen Einblick in ihre Gedanken- und Gefühlswelt.

Ob ein Liebesgedicht an Kartoffeln oder ein Text über den letzten Wetterbericht, thematisch ist hier quasi alles möglich. Am Ende entscheiden das Publikum seinem Applaus über den Sieg. Besonders zeichnet sich der Poetry Slam im HdO durch die Spontanschreibrunde aus: Es wird ein Bild gezeigt, zu dem die Slammerinnen und Slammer in kurzer Zeit einen Text aus dem Hut zaubern müssen, was oft zu sehr komischen Ergebnissen führt.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wer eigene Texte schreibt und im HdO auf der Bühne stehen möchte, kann sich per E-Mail anmelden: fsj@jukufa.de. Der Einlass zur Veranstaltung im HdO startet um 19.30 Uhr, Beginn auf der Bühne ist um 20 Uhr. Kostenlose Tickets gibt es auf https://www.eventbrite.de/

Die Veranstaltung läuft unter der 2G-Regel. Digital scanbare Impf- oder Genesenennachweise in Verbindung mit einem gültigen Ausweisdokument müssen mitgebracht werden.

Von MAZonline