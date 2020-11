Pogrom-Gedenken in Brandenburg/Havel wegen Corona abgesagt

Brandenburg/H

Aufgrund der Corona-Pandemie findet in diesem Jahr die öffentliche Gedenkveranstaltung nicht statt. Geplant war sie von christlichen Gemeinden in der Stadt zusammen mit der jüdischen Gemeinde und der Stadt Brandenburg und sollte eigentlich am 9. November um 18 Uhr beginnen. Das teilte der evangelische Pfarrer Jens Meiburg am Donnerstag mit.

Doch laden die Gemeinden die Brandenburger zu einer anderen Form des Pogrom-Gedenkens ein. „Ich bitte Sie, am Abend des 9. November eine Kerze anzuzünden – mit einem Gebet oder einem Gedanken an die vielen Menschen, die verfolgt, geschunden und ermordet wurden“, ruft Meiburg auf.

Diese Kerze sollte man in ein Fenster stellen – als ein sichtbares Zeichen gegen Hass und Gewalt. Meiburg: „Wenn Sie an diesem Abend ein solches Licht erblicken, dann möge es Sie dazu ermutigen, dem Hass erfüllten Denken und Reden in unserer Zeit zu widerstehen, denn Sie sind darin nicht allein.“

