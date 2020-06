Pokal trotz Platz 7: David Wittig ist Hausmeister der Herzen

Brandenburg/H

Sein Glück findet David Wittig bei der Arbeit im Club am Trauerberg (Cat). Der 34-Jährige hat beim großen MAZ-Voting zum coolsten Hausmeister in Brandenburg an der Havel Platz 7 belegt und gewinnt jetzt trotzdem einen Titel.

Ein Pokal als Überraschung

„Zwei Gäste haben mich überraschend im Jugendclub besucht. Zunächst haben sie etwas hinter ihren Händen versteckt. Ich konnte nicht sehen, was es ist. Dann gaben sie mir einen Pokal mit der Aufschrift Hausmeister der Herzen. Mit dieser Überraschung habe ich niemals gerechnet. Dieses Geschenk und die Anerkennung macht mich glücklich“, sagt der Brandenburger.

Große Reden sind nicht sein Ding, wenn der Hausmeister aber über seinen Pokal spricht, lächelt er und genießt. Für die 25 Zentimeter große Trophäe aus Metall und einem Sockel aus cremefarbenem Marmor hat er jetzt einen Platz gefunden.

Dieser Pokal ist für Hausmeister David Wittig eine besondere Auszeichnung. Quelle: André Großmann

Trophäe im Blick

„Der Pokal steht in meiner Schrankwand im Wohnzimmer. So habe ich ihn immer im Blick und vielleicht hänge ich bald noch ein Foto davon in meinem Büro auf“, sagt der 34-jährige Brandenburger. Seit seinem 16. Lebensjahr besucht er täglich den Jugendclub, zunächst in der Schleusener Straße im Stadtteil Hohenstücken, dann nach dem Umzug des Jugendclubs in der Bauhofstraße 74.

David Wittig verbringt schon als Teenager seine Freizeit in der Caritas-Einrichtung, später engagiert er sich im Helferbeirat, legt als „DJ Dee“ beim Kinderfasching auf und baut bei Veranstaltungen Bänke, Pavillons und Stände für das Cat auf.

Helfer für Kinder und Jugendliche

„Ich möchte den Kindern und Jugendlichen eine Freude machen und höre ihnen gern zu. Hilfsbereitschaft ist mir wichtig, daran hat sich im Laufe der Jahre nichts geändert“, sagt der Havelstädter.

Dann läuft er weiter mit dem Wischmopp über die Flure des Jugendclubs und ist um 08 Uhr morgens der erste Mitarbeiter im Haus. Aktuell erneuert er einen Weg im Außenbereich, schleift, lackiert Holzbohlen und mäht den Rasen.

Die pädagogische Mitarbeiterin Maria Kovács freut sich über die Trophäe für ihren Kollegen. „Er ist Hausmeister der Herzen, weil er nicht nur Dienst nach Vorschrift macht, sondern sich darüber hinaus für die Kinder und Jugendlichen interessiert und versucht zu helfen, wenn es mal ein kleines Problem gibt“, sagt die Brandenburgerin. Sie vermutet, dass Gäste David Wittigs „geduldige Art“ schätzen.

Siegesfeier nicht ausgeschlossen

Seine letzte Trophäe hat der 34-Jährige als Jugendlicher bei einem Tischtennisturnier gewonnen. Der Club am Trauerberg ist für ihn seine zweite Heimat. „Wenn man sich hier jeden Tag um die Pflege des Ortes kümmert, gehört er einfach zum Leben dazu“, sagt der Brandenburger.

Bislang plant er noch keine Feier für den Pokal, schließt diese auf MAZ-Nachfrage aber nicht mehr aus. „Vielleicht genieße ich diesen schönen Moment nochmal mit der Familie und Freunden im Kleingarten“, sagt der Brandenburger und lächelt.

Von André Großmann