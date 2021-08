Brandenburg/H

Es gibt Fälle vor Gericht, da geraten selbst erfahrene Richterinnen und Richter ins Grübeln, ob eine Gefängnisstrafe ohne Bewährung wirklich optimal ist. Im Falle des Brandenburgers Olivers F. kommen solche Zweifel aus. Aber die Gesetze sind so gestrickt, dass das Schöffengericht Brandenburg an der Havel den 31 Jahre alten Angeklagten hinter Gitter schicken muss.

Gut zwei Jahre ist es her, dass der Brandenburger eine Verabredung mit zwei Komplizen hatte. Alle brauchen Geld, Oliver F., weil er zu der Zeit Schulden hatte. Vor Gericht bestreitet der gelernte Maler und Lackierer nicht, dass er am 4. Juni 2019 dabei war, als ein ohrenbetäubender Knall die Nachbarschaft in der Gertraudenstraße um 2.30 Uhr aus den Betten holte.

Nicht nur Unbeteiligte waren erschrocken über den Höllenlärm, sondern auch Mittäter Oliver F., der kurz zuvor dabei geholfen hatte, den sogenannten Polenböller Kobra 8 in den Automatenschlitz zu stecken, aus dem bei sachgerechtem Gebrauch die Zigarettenschachteln herauskommen.

Sachgerecht sind die drei jungen Männer ganz und gar nicht mit dem Zigarettenautomaten neben der Gaststätte umgegangen. Der Haupttäter zündete die Lunte an und Bruchteile von Sekunden später war der Tobaccoland-Automat nicht wiederzuerkennen.

Sprengkraft schockiert Täter

Für Oliver F. war die Sprengung eine Premiere, entsprechend beeindruckt war er von der Sprengkraft des Blitzknallsatzes, das jedes Schwarzpulver in den Schatten stellt. „Ich habe erst einmal ein paar Sekunden da gestanden und musste mich sammeln“, gesteht der Angeklagte.

Offenbar stand er danach noch unter dem Eindruck dieses erstmaligen Erlebnisses. Denn er packte zwar reichlich von den durch die Luft geflogenen Zigarettenschachteln und Münzen in eine Tasche und machte sich mit seinem Fahrrad, wie vereinbart, schnell aus dem Staub.

Mit Fahrrad gegen Mauer

Doch noch ehe er den rettenden Heimathafen erreichte, übersah der Radfahrer eine Mauer und prallte dagegen. Die Ermittler hatten wenig Mühe, ihn bald darauf als Mittäter zu ermitteln. Denn im ersten Schock ließ er Fahrrad, Rucksack, Jacke, Brille und Schraubendreher vor der Mauer zurück. An ihnen hafteten Erbgutspuren des vorbestraften Mannes.

Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion heißt das zuvor beschriebene Verbrechen, das wegen seiner Gefährlichkeit mit bis zu 15 Jahren Haft bestraft werden kann. Eine solch strenge Bestrafung drohte Oliver F. zwar nicht angesichts eines reinen Sachschadens von 2300 Euro und bei einem Diebesgut im Wert von gut 1800 Euro.

Doch der aktuelle Strafprozess kommt für ihn zur Unzeit. Zwei Jahre nach der blöden Aktion holt ihn die Vergangenheit ein, als er gerade seine Gegenwart geregelt und seine Zukunft geplant hat.

So viele Vorstrafen

Die Vergangenheit, das sind 19 Einträge im Strafregister und dabei drei Straftaten, die das Schöffengericht Brandenburg mit einer Gesamtstrafe von einem Jahr und elf Monaten in die neu zu bildende Gesamtstrafe mit einrechnen muss.

Weil die Chance auf Bewährung nur bei Haftstrafen bis zu zwei Jahren besteht, ist der Angeklagte trotz seines Geständnisses und der Fürsprache seiner Bewährungshelferin chancenlos.

Dabei beschreitet Oliver F. nach einer im Jahr 2005 begonnenen kriminellen Karriere in der Gegenwart offenbar einen anderen, einen besseren Weg. Mithilfe des Jobcenters hat er sich weitergebildet und eine Arbeit gefunden im Sicherheitsdienst.

Lebenswandel geändert

Der Brandenburger hat seinem Betrugsopfer mit seinem Lohn den damals entstandenen 500-Euro-Schaden ersetzt. Er nimmt nach Einschätzung seiner Bewährungshelferin keine Drogen mehr, hält sich an Bewährungsauflagen und hat seinen Lebenswandel, wie sein Verteidiger Andreas Zillkes sagt, zum Guten geändert.

„Die neue Frau in seinem Leben hat ihn in Richtung Pfad der Tugend geschubst“, erklärt Rechtsanwalt Zillkes. Mit ihr will Oliver F. weit entfernt von Brandenburg an der Havel und seinem alten Leben eine Zukunft aufbauen.

Diesen Plan muss er verschieben, weil das Gericht seine Vorstrafen nicht ignorieren kann. Die neue Gesamtstrafe beläuft sich auf zwei Jahre und sechs Monate Gefängnis.

Von Jürgen Lauterbach