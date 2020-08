Brandenburg/H

Die Polizei in Brandenburg/Havel sucht nach dem Freizeitkapitän, dessen Boot einen Unfall am Freitagnachmittag im Plauer See verursacht hat.

Opfer des Unfalls sind ein 55 Jahre alter Mann aus Plaue und seine elfjährige Enkelin aus Berlin. Zum Glück blieben beiden beim Sturz in den Plauer See unverletzt. Sie benötigten nicht einmal medizinische Hilfe.

Wie berichtet hatte ein unbekanntes Motorboot am Freitag gegen 14.30 Uhr mit seiner Heckwelle das Sportboot von Großvater und Enkelin getroffen, sodass es kenterte und die Bootsinsassen ins Wasser stürzten.

Namen der Helfer unbekannt

Ein weiteres Sportboot kam ihnen zur Hilfe, dessen Besatzung nahm die beiden an Bord und brachten sie unverletzt an Land. Außerdem richteten die Helfer das gekenterte Sportboot auf. Die Namen der Zeugen beziehungsweise Helfer sind der Polizei jedoch nicht bekannt.

Als Unfallort wird nach Angaben von Polizeisprecher Heiko Schmidt die Untere Havel-Wasserstraße bei Kilometer 64,7 angegeben. Es handelt sich also um das rechte Ufer des Plauer Sees in Höhe der ehemaligen Wasserschutzpolizeistation Plauerhof.

Hoher Sachschaden

Auch wenn die Bootsinsassen unverletzt blieben: Der Gesamtschaden an dem 4,10 Meter langen Sportmotorboot des Typs „Peetzsee“ mit 3500 Euro beträchtlich. Der Außenbordmotor nicht mehr betriebsbereit, die Geldbörse und Dokumenten sind ebenso verloren gegangen wie ein Schlüsselbund, die Sitzbank und der Campingtisch, das Mobiltelefon und ein Fernglas.

Die Sachen sind im See versunken und nicht mehr aufzufinden. Gesamtschaden: rund 3500 Euro.

Gesucht: vier Männer vom anderen Boot

Wer den Schaden verursacht hat, ist unbekannt. Es soll sich nach Angaben von Polizeisprecher um ein graues, etwa fünf Meter langes Sportmotorboot handeln, das mit vier Männern besetzt war.

Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne Hilfe zu leisten. Ungeklärt ist, ob er den Unfall überhaupt bemerkt hat.

Dem Unfallverursacher wirft die Polizei nach derzeitigem Stand vor, grob pflichtwidrig gegen die Vorschriften der allgemeinen Sorgfaltspflicht und der Vermeidung von Wellenschlag der Binnenschifffahrtsstraßen-Ordnung gehandelt zu haben. Die Folgen waren die Kenterung des Fahrzeugs und die Gefährdung von Leib und Leben der Geschädigten.

Besondere Vorsicht beim Vorbeifahren

Mindestabstände, die beim Vorbeifahren an anderen Booten einzuhalten sind, schreibt das erwähnte Gesetz zwar nicht vor. „Jedoch hat jeder Verkehrsteilnehmer auf Binnenschifffahrtsstraßen alle gebotenen Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, um insbesondere die Gefährdung von Menschenleben und die Beschädigung anderer Fahrzeuge zu vermeiden“, erklärt Schmidt.

Dazu gehöre, die eigene Geschwindigkeit so einzurichten, dass Wellenschlag oder Sogwirkungen, die Schäden an einem in Fahrt befindlichen Fahrzeug verursachen können, vermieden werden.

Die Polizei, die das Strafverfahren bearbeitet, bitte Augenzeugen und Helfer sich zu melden unter Telefon 0 33 81/ 56 00.

Von Jürgen Lauterbach