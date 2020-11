Brandenburg/H

Am Freitag gegen 4 Uhr sind Abfallbehälter in der Barnimstraße in Brandenburg an der Havel in Flammen aufgegangen. Mehrere Zeugen alarmierten Polizei und Feuerwehr. Die Polizei ermittelt nun wegen Brandstiftung und ruft Zeugen dazu auf, sich zu melden. Seit Monaten gibt es eine Reihe von gelegten Feuern in Brandenburg-Nord.

Die Ermittler fragen: Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise geben? Wichtig wären auch Beobachtungen zu melden, die mit der Tat eventuell in Zusammenhang stehen. Hinweise nimmt die Polizei unter 03381/ 5600 entgegen oder unter www.polizei.brandenburg.de.

Von MAZ