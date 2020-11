Brandenburg/H

Im Schutz der nächtlichen Dunkelheit hat ein Einbrecher sich in den Keller eines Mietshauses in der Haydnstraße in Brandenburg vorgearbeitet. Dort brach er in der Nacht zu Dienstag mehrere Verschläge auf. Zu seiner Beute zählen nach Polizeiangaben Angelzubehör und Elektrogeräte. Insgesamt stahl er Gegenstände im Wert von mehreren Hundert Euro.

Die Einbrüche müssen sich in der Zeit zwischen Montag, 21.30 Uhr und Dienstag, 5.10 Uhr, ereignet haben. Die Kriminalpolizei ermittelt nun gegen den Unbekannten wegen besonders schweren Diebstahls.

