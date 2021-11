Gapel

Zu einem Auffahrunfallist es am Donnerstag um 12.45 Uhr auf der Bundesstraße 102 zwischen Premnitz und Pritzerbe in Höhe von Gapel gekommen. Eine Toyota-Fahrerin wollte nach links in Richtung Gapel abbiegen, ein nachfolgender Wagen konnte nicht mehr bremsen und fuhr auf. Nach Angaben einer Sprecherin der Polizeiinspektion Havelland war Grund dafür vermutlich Unaufmerksamkeit.

Die beiden Rettungswagen und Feuerwehrmänner am Unfallort. Quelle: Kay Harzmann

Im Toyota wurde nach Polizeiangaben ein Ehepaar so schwer verletzt, dass es ins Krankenhaus kam. Der dahinter fahrende Mann erlitt Verletzungen am Finger. Er wurde ambulant behandelt. Es entstand etwa 12 000 Euro Schaden an den beiden Fahrzeugen. Diese mussten abgeschleppt werden.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im Einsatz waren Feuerwehrleute aus Premnitz und Döberitz, die Teams zweier Rettungswagen und Polizisten.

Von Marion von Imhoff