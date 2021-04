Polizei bepöbelt: Zwölfjähriger betrunken in Nord unterwegs

Brandenburg/H

Eine Ruhestörung wurde der Polizei am Donnerstagabend von Zeugen in der Ruppinstraße im Stadtteil Nord gemeldet. Die hinzugerufenen Beamten trafen dort gegen 22.50 Uhr auf einen alkoholisierten und polizeibekannten Mann, der laut umherkrakeelte. An seiner Seite befand sich ein Zwölfjähriger. Unfassbar: Auch das Kind war offensichtlich alkoholisiert – und bepöbelte sogleich die Beamten. Die riefen daraufhin seine Mutter an, damit sie den Jungen abholt und mit nach Hause nimmt. Daraufhin begann der 32-Jährige laut Polizeibericht vom Freitag, die Ordnungshüter massiv zu beleidigen. Außerdem filmte er das Geschehen mit seinem Mobiltelefon. Der Mann erhielt nach Aufnahme der Personalien einen Platzverweis sowie eine Anzeige, der Junge wurde von der Mutter mitgenommen. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Von Philip Rißling