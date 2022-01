Brandenburg an der Havel - Polizei bleibt bei Tempomessung am Zentrumsring in Brandenburg/Havel

Auto- und Motorradfahrer tun gut daran, das Tempo-30-Gebot auf dem Zentrumsring in Brandenburg an der Havel einzuhalten. Trotz aller Kritik kontrolliert die Polizei kurz vor dem Tempo-60-Schild.