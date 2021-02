Pritzerbe

Ein gutes halbes Jahr herrschte relative Ruhe in Pritzerbe. Der wegen vieler Randaleaktionen im ganzen Ort bekannte junge Mann hatte sich dünn gemacht. An diesem Dienstagnachmittag wurde der 37-Jährige wieder auffällig.

Die Brandenburger Polizei und Rettungskräfte wurden gegen 15 Uhr einmal mehr alarmiert, weil Dennis K. sich offenkundig betrunken auf einem fremden Grundstück aufhielt und herumschrie und Schläge androhte, wie die Polizei bestätigt.

So rückten Polizeibeamte, Sanitäter und ein Notarzt wieder aus nach Pritzerbe zu dem spärlich bekleideten Mann, den die meisten von ihnen schon von vergangenen Begegnungen her kennen.

Aggressives Verhalten

Dennis K. verhielt sich wenig kooperativ, als sich die Polizei um ihn kümmern wollte. Er wurde aggressiv, sodass die Beamten ihm Handfesseln anlegten.

Anschließend brachte ein Rettungswagen den Mann, wie schon so oft zuvor, ins psychiatrische Fachkrankenhaus nach Brandenburg an der Havel.

Für das größte Aufsehen hatte der immer wieder auffällige Mann am 17. Juni 2020 gesorgt. An dem Tag war er betrunken und Parolen brüllend auf einen etwa 50 Meter hohen Funkmast geklettert. Ein Großaufgebot an Polizei und Helfern brachte ihn in Sicherheit, nachdem er den Mast nach gewisser Zeit freiwillig wieder verlassen hatte.

Von Jürgen Lauterbach