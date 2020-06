Reihenweise haben Polizisten in der Altstadt von Brandenburg in der Nacht zu Sonnabend Drogendelikte aufgedeckt. Nicht nur deshalb müssen mehrere erwischte Personen nun mit Anzeigen rechnen.

Die Polizei in Brandenburg an der Havel hat bei Streifen am Freitag mehrere Drogendelikte aufgedeckt. Quelle: Rüdiger Böhme