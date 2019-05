Plaue

Eine 48 Jahre alte Frau beobachtet am Sonntagabend, wie ein Ford beim Ausparken in der Carl-Ferdinand-Wiesike-Straße in Plaue gegen ihr Auto stieß und dann trotz des Unfalles den Ort verließ.

Die Frau notierte sich das Kennzeichen und informierte die Polizei. Als die Beamten die Halteranschrift prüften, trafen sie einen 38-Jährigen an, dem ein gleichaltriger Bekannter die Fahrzeugschlüssel abgepresst hatte.

Dieser Bekannte war dann nach Polizeierkenntnissen mit dem späteren Unfallford davon gefahren.

Betrunken und kein Führerschein

Der Fahrer des Fords hat keinen Führerschein. Polizisten haben ihn bei ihrer Nahbereichsfahndung im Auto erwischt. Er war betrunken, gemessen wurden 1,61 Promille.

Der mutmaßlich Unfallflüchtige wurde zur Entnahme einer Blutprobe ins Polizeirevier gebracht. Die Beamten stellten den Autoschlüssel sicher.

Der 38-Jährige durfte nach Abschluss der polizeilichen Arbeit zu Fuß das Revier verlassen. Gegen ihn wurden mehrere Strafanzeigen aufgenommen.

