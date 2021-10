Polizei ermittelt nach Fahrerflucht in Golzow

Golzow

Im Fall einer Fahrerflucht ermittelt die Polizei in Golzow. Was war passiert? Vermutlich im Zusammenhang mit einem Unfall stürzte am Freitagabend gegen 19 Uhr in der Brandenburger Straße ein Fahrradfahrer auf dem Radweg. Nach derzeitigen Ermittlungen der Polizei soll ein unbekannter Autofahrer von der nahen Tankstelle losgefahren sein und den Radweg überquert haben. Dabei achtete er offenbar nicht auf den Radfahrer.

Beim Sturz verletzt

Um eine Kollision mit dem PKW zu vermeiden, bremste der Fahrradfahrer stark ab und stürzte zu Boden. Er erlitt Verletzungen, die später im Krankenhaus behandelt werden mussten. Zum beteiligten PKW oder zum Fahrer liegen derzeit keine Angaben vor. Die Polizei nahm Ermittlungen wegen des Verdacht des unerlaubten Entfernens vom Unfallort auf.

Von Frank Bürstenbinder