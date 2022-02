Polizei erwischt mehrere Brandenburger mit Drogen

Brandenburg/H

In der Gördenallee in Brandenburg an der Havel stoppten Polizisten am Mittwoch einen Passanten und unterzogen ihn einer Kontrolle. Der Mann übergab den Beamten dabei gegen 17 Uhr zwei in Alufolie eingewickelte Cannabisblüten. Diese wurden beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Außerdem stellte sich heraus, dass die Person zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben ist.

Drogen und Bargeld gefunden

Bereits gegen 13 Uhr am Mittwoch kontrollierten Beamte an der Kreuzung Sprengelstraße/Pater-Grimm-Straße einen E-Scooter-Fahrer. Weil der Fahrer offensichtlich unter dem Einfluss von Drogen stand, wurde an Ort und Stelle ein Drogenschnelltest durchgeführt – dieser reagierte positiv auf die Einnahme von Kokain. Bei sich hatte der Mann zudem einen Beutel. Darin: Marihuana und Amphetamin sowie eine Feinwaage und eine von der Polizei nicht genannte, aber „größere Summe Bargeld“. Eine Blutprobe wurde angeordnet, die Weiterfahrt untersagt und Anzeige erstattet.

Unter Drogen auf dem E-Roller unterwegs

Während einer Streifenfahrt in der Max-Herm-Straße kontrollierten Polizeibeamte am Mittwoch gegen 16 Uhr einen E-Scooter-Fahrer. Dabei stellten sie bei dem Mann Auffälligkeiten fest, die den Verdacht auf Drogenkonsum lenkten. Ein durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv auf Amphetamin und Cannabis. Dem Mann wurde nach einer Blutprobe die Weiterfahrt untersagt.

Von MAZ