Die Polizei in Brandenburg an der Havel hat einen mutmaßlichen Dieb und Einbrecher erwischt. Der 44 Jahre alte Mann soll am zurückliegenden Wochenende in eine Firma eingebrochen sein und daraus verschiedene Werkzeuge gestohlen haben. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Die Beamten stellten demnach den Mann am Montagmorgen gegen 5 Uhr in der Magdeburger Landstraße. Er war gerade dabei, sein mutmaßliches Diebesgut auf einem Fahrradanhänger in einem Gebüsch zu verstecken. Mitarbeiter der Regionalleitstelle der Feuerwehr hätten den Verdächtigen dabei beobachtet und die Polizei gerufen, berichtet Polizeisprecher Simon Harre von der Direktion West in Brandenburg an der Havel.

Polizisten finden mögliches Diebesgut

„Bei der Durchsuchung fanden sich im Anhänger Benzinkanister sowie ein Multifunktionsgartengerät“, berichtet Harre weiter. „Da der 44-Jährige keine glaubwürdigen Angaben zur Herkunft der Gegenstände machen konnte, wurden diese zunächst sichergestellt“, erklärt er.

Unternehmer meldet Einbruch

Wenig später hat dann nach Polizeiangaben der Inhaber eines Lebensmittellieferdienstes einen Einbruch gemeldet. Die von ihm als gestohlenen gemeldeten Dinge seien baugleich mit den Sachen auf dem Fahrradanhänger gewesen, so Harre. Die Beamten hätten dann noch Wärmeplatten und diverses Werkzeug in der Nähe des Einbruchsortes gefunden. Das sei dem Eigentümer zurückgegeben worden.

„Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Diebstahls in besonders schwerem Fall“, erklärte Sprecher Simon Harre.

