Brandenburg/H

Mit Promillewerten von etwa 2 hat die Brandenburger Polizei an diesem Wochenende zwei Radfahrer im Stadtgebiet erwischt. In der Rosa-Luxemburg-Allee bemerkten Beamte am Freitag gegen 21.50 Uhr starken Alkoholgeruch bei einem 53 Jahre alten Mann. Der Alkoholtest ergab einen Wert von 2,01 Promille.

Am Nicolaiplatz in der Altstadt wurde am Samstag um 1.20 Uhr ein weiterer betrunkener Mann auf dem Fahrrad erwischt. Gemessen wurde eine Alkoholkonzentration von 1,92 Promille. Der 33-Jährige musste sich ebenfalls einer Blutentnahme unterziehen.

Von MAZ