Brandenburg/H

Am frühen Freitagabend war ein Sportboot auf dem Quenzsee zu schnell unterwegs. Die Beamten kontrollierten und stellten fest, dass der 56 Jahre alte Sportbootführer den dafür erforderlichen Führerschein nicht hat. Das gibt es eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Auf dem Breitlingsee war am Sonnabend ein 26 Jahre alter Mann mit einem gemieteten Sportmotorboot unterwegs. Als die beamten den Mann kontrollierten, stellte sie deutlichen Alkoholgeruch fest. Der folgende Test ergab einen Wert von 1,16 Promille. Der junge Mann bekommt eine Anzeige wegen Trunkenheit im Sportbootverkehr.

Auf dem Zernsee wurde zwischen Mittwoch und Samstag ein neuwertiges Beiboot gestohlen mit Brandenburger Kennzeichen BRB-V 699. Es war an der Steganlage einer Bootswerft an ein Sportmotorboot angebunden. An dem gestohlenen Beiboot befand sich ein Außenbordmotor der Marke Selva Naxos, berichtete die Polizei. Der Schaden liegt bei 2400 Euro.

Von MAZ