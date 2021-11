Polizei erwischt zwei Verkehrsteilnehmer auf Drogen in Brandenburg an der Havel

Brandenburg/H

Unter Drogen wurden gleich zwei Personen am Montagabend von der Brandenburger Polizei in der Innenstadt erwischt.

Ein 38-Jähriger war gegen 23 Uhr auf einem E-Roller so auffällig in der in der Sankt-Annen-Straße unterwegs, dass die Beamten ihn einem Drogenschnelltest unterzogen. Das Ergebnis: Der Mann hatte Amphetamine zu sich genommen. Er wurde zum Bluttest gebeten.

Damit war er nicht allein. Zur selben Uhrzeit nur ein paar Straßen entfernt zog die Polizei einen Volkswagen in der Krakauer Straße aus dem Verkehr. Auch hier ergab ein Drogenschnelltest, dass die Fahrerin aufputschende Drogen konsumiert hatte. Die Streife verbot der 22-Jährigen die Weiterfahrt und ordnete ebenfalls eine Blutprobe an. Beide haben nun ein Verfahren wegen einer Ordnungswidrigkeit am Hals.

Von MAZ