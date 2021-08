Polizei fahndet nach mutmaßlichem Betrüger – Verdächtiger soll alte Frau abgezockt haben

Brandenburg/H

Die Kriminalpolizei in Brandenburg an der Havel fahndet nach einem mutmaßlichen Betrüger. Der Mann soll mit einer fremden EC-Karte und der dazugehörigen Pin Geld vom Konto einer arglosen Seniorin abgehoben haben. Er hatte die alte Frau vorher ausgetrickst und ihr die Karte abgeschwatzt. Das teilte die Polizei am Freitag mit.

Seniorin im Stadtteil Görden ausgetrickst

Der Vorfall ereignete sich demnach schon im Frühling. „Im April dieses Jahres erhielt eine Seniorin im Stadtteil Görden einen Anruf, bei dem ihr ein Gewinn versprochen wurde, der am Folgetag vorbeigebracht würde“, schildert Polizeisprecherin Stefanie Wagner-Leppin von der Direktion West in Brandenburg an der Havel die Masche. „Tatsächlich erschien am 22. April zur Mittagszeit der Tatverdächtige bei der Dame und übergab ihr eine Flasche Wein“, berichtet sie.

Täter hebt vierstelligen Betrag in Magdeburger Landstraße ab

Dann habe der Mann die Seniorin mit einer List dazu gebracht, ihm ihre EC-Karte und ihre Geheimnummer zu geben. Er versprach der Frau, ihr die Karte zurückzubringen. Als er dann nicht kam, rief die Seniorin die Polizei.

Die Polizei in Brandenburg an der Havel fahndet nach einem mutmaßlichen EC-Karten-Betrüger. Quelle: Polizei

Der mutmaßliche Betrüger war unterdessen nicht untätig. Mit der Karte der alten Dame hob er in einer Bankfiliale in der Magdeburger Landstraße in Brandenburg an der Havel noch am gleichen Tag eine vierstellige Summe ab. „Dabei wurde der Mann von einer Überwachungskamera erfasst“, erklärt Polizeisprecherin Wagner-Leppin. „Ein weiterer möglicher Versuch an einem Automaten in Berlin Steglitz-Zehlendorf am selben Tag scheiterte, da die Karte dann bereits gesperrt war“, berichtet sie.

Kripo in Brandenburg an der Havel ermittelt

Die Kripo in Brandenburg an der Havel ermittelt nun wegen Betruges gegen den Unbekannten und bittet mögliche Zeugen um Hinweise auf den Verdächtigen und die Tat. „Wer kennt den abgebildeten Mann und kann Hinweise zu seiner Identität oder seinem Aufenthaltsort geben?“, fragen die Ermittler.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion in Brandenburg an der Havel unter 0 33 81/56 00 entgegen. Alternativ kann auch das Hinweisformular im Internet unter polbb.eu/hinweis genutzt werden.

Von hms