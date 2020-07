Brandenburg/H

Zwei Männer sind am Samstag um 13.30 Uhr in Brandenburg Hohenstücken in Streit geraten. Beide sind den Beamten nach Angaben von Polizeidienstgruppenleiter Andreas Friedrich durch Straftaten „quer durch das Strafgesetzbuch“ bestens bekannt, sie begingen Eigentums- und Gewaltdelikte. Es handelt sich um 36 und einen 27 Jahre alte Männer. Als die Polizisten am Mehrfamilienhaus in der Max-Herm-Straße auftauchten, machte sich der Ältere aus dem Staub.

Schnell stellte sich heraus, dass gegen den Älteren ein Haftbefehl mit zwei Jahren Freiheitsstrafe noch offen war. In einer Wohnung entdeckten die Polizisten nicht nur den Gesuchten, sondern auch eine kleine Menge von Drogen.

Die Beamten verhafteten den 36-Jährigen. Er sitzt nun ein in der Justizvollzugsanstalt Brandenburg.

