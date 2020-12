Brandenburg/H

Die Polizei hat in der Sprengelstraße in Brandenburg an der Havel am Freitag um 18.17 Uhr einen Fahrradfahrer gestoppt, der ohne Licht unterwegs war. Es stellte sich heraus, dass der Mann bereits auf Veranlassung der Staatsanwaltschaft bereits gesucht wurde. Der 31-Jährige ist einschlägig wegen Drogendelikten bekannt.

So wunderte die Polizisten wenig, dass der Brandenburger auch Drogen bei sich hatte, die er freiwillig den Beamten aushändigte. Ein vor Ort erfolgte Drogentest verlief negativ. Weitere Drogen hatte der Mann nicht bei sich. Die Ermittlungen gegen ihn laufen.

Von MAZ