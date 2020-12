Brandenburg/H

Wenig Glück hat einem 26 Jahre alten Brandenburger der Diebstahl eines Fahrrads in Brandenburg an der Havel am Samstag gegen 5.30 Uhr gebracht. Der junge Mann stürzte mit seiner Beute so schwer, dass er sich blutige Wunden im Gesicht zuzog. Das sah ein Zeuge und alarmierte die Polizei, die sich nun auf den Weg zu der gemeldeten „hilflosen Person“ machte. Sie fand ihn in der Alten Potsdamer Straße.

Bei dem Mann fanden die Beamten ein Cliptütchen mit Drogen. Das Fahrrad stellte sich als gestohlen heraus. Der 26-Jährige kam zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus. Gegen ihn laufen nun Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Fahrraddiebstahl.

Von MAZ