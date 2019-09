Brandenburg /H

Noch am Freitag wurde der 34 Jahre alte Mann festgenommen, der einen 57 Jahre alten Brandenburger am Donnerstagabend in dessen Wohnung in der Altstadt brutal angegriffen haben soll.

Der Verdächtige wurde nach Polizeiangaben einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl gegen ihn erlassen hat. Daher wurde der 34-Jährige anschließend ins Gefängnis gebracht.

Unter Alkoholeinfluss solle er den Wohnungsmieter mehrfach geschlagen, getreten und gewürgt haben. Danach raubte er Handy und Schlüssel seines Opfers.

Von MAZ