Brandenburg/H

Wegen einer vermeintlichen Schlägerei sind am Samstag um 2 Uhr Polizisten in die Friedrich-Grasow-Straße in Hohenstücken ausgerückt. Dort vermuteten Nachbarn eine Prügelei in einer Wohnung. Tatsächlich fanden die Beamten den Bewohner alleine an.

In der Wohnung entdeckten die Polizisten jedoch Drogen und beschlagnahmten diese. Der 31-jährige Brandenburger erhielt eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Anzeige

Weitere MAZ+ Artikel

Von MAZ