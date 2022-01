Brandenburg/H

In der Felsbergstraße in Hohenstücken hat die Brandenburger Polizei am vergangenen Freitagabend einen jungen Mann überprüft. Denn als sie ihn näher hinschauten, kam ein verbotener Gegenstand zum Vorschein, den der Passant bei sich hatte.

Die Polizeibeamten stellten ein sogenanntes Nunchaku „Würgeholz“ sicher. Der 21-Jährige händigte die Waffe, wie es im Polizeibericht heißt, freiwillig heraus. Er muss sich aber nun wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

Von MAZ-online