Brandenburg/H

Auf Nummer sicher sind am Donnerstag mehr als 100 Radfahrer aus Brandenburg/Havel und Potsdam-Mittelmark gegangen, berichtet Polizeisprecher Heiko Schmidt. Die weiteste Anreise zur Fahrrad-Codierung hätten ein Magdeburger ein Mann aus dem Landkreis Oberhavel genau.

Zwei Polizisten und eine Polizistin des Brandenburger Präventionssachgebietes haben über mehrere Stunden genau 119 Codierungen vorgenommen, teilt der Polizeisprecher mit. Angekündigt von Zeitungen und anderen Medien folgten überwiegend Besitzer neuer E-Bikes der Polizeieinladung.

Rund Zweidrittel der codierten Gefährte sind elektrisch angetrieben. Auch ein Dreirad und ein Kindertransportanhänger haben nun einen Sicherheitscode.

Als Diebesgut leider attraktiv

Sachgebietsleiter Prävention, Mario Fuchs: „Wir haben uns über das große Interesse an dieser kostenlosen Dienstleistung gefreut. Fahrräder werden immer wertintensiver und somit auch als potenzielles Diebesgut attraktiver.“

Die Polizei rät deshalb zu hochwertigen Schlössern und zur Codierung, die zum einen Diebe abschreckt und zum anderen die Wiedererkennung sowie die Zuordnung von kontrollierten oder aufgefundenen Fahrrädern ermöglicht.“

Der nächste Termin findet am 16. Oktober von 13 bis 17.00 Uhr in der Gartenstraße 6 in Ziesar statt, also vor der Freiwilligen Feuerwehr.

Von MAZ