Brandenburg/H

Sie hatten den richtigen Riecher: in der Nacht zum Sonntag wollten Polizisten einen Fahrradfahrer in der Upstallstraße kontrollieren. Doch der Radler trat plötzlich in die Pedalen und flüchtete in Richtung Hohenstücken. Die Polizei mit dem Streifenwagen hinterher. In der Willibald-Alexis-Straße konnten die Beamten den verdächtigen Mann stoppen.

Rahmennummer kontrolliert

Die Überprüfung der Rahmennummer brachte schnell Klarheit in den Fall. Das Fahrrad war gestohlen. Die Polizei stellte des Fahrrad sicher und fertigte eine Anzeige gegen den 42-jährigen Brandenburger. Weil er die Beamten während der Befragung beleidigte, bekam der Mann eine zweite Anzeige.

Von Frank Bürstenbinder