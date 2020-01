Brandenburg/H

Polizisten haben am Freitag um 18.15 Uhr eine Gruppe Jugendlicher erwischt, die im Parkhaus Am Güterbahnhof in Brandenburg Drogen konsumierten. Ins Parkhaus hatten sich die Jugendlichen offenbar zurückgezogen, um unbeobachtet zu sein. Die drei Jungen im Alter von 15 und 17 Jahren tranken Alkohol und hatten Cliptütchen mit Drogen bei sich.

Die Polizisten beschlagnahmten das Betäubungsmittel und nahm die Personalien der Jugendlichen auf. Anschließend benachrichtigten die Beamten die Eltern. Gegen die Jungen erging Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Von MAZonline