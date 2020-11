Brandenburg/H

Nur unter Einsatz von Gewalt konnten Polizisten in der Nacht zum Sonntag einen ausgeflippten Brandenburger in Hohenstücken überwältigen. Am Ende wurde der stark angetrunkene Mann in die Asklepios-Klinik eingewiesen. Alles begann am Sonnabend gegen 23.30 Uhr mit einem Notruf aus der Max-Herm-Straße bei der Rettungsleitstelle. Gemeldet wurde eine hilflose Person vor einem Hauseingang. Doch der 21-Jährige wollte sich nicht helfen lassen. Er versuchte die eingetroffenen Sanitäter zu schlagen und zu bespucken. Die Polizei musste anrücken.

Einweisung in Fachklinik

Die Gesetzeshüter überwältigten den Mann und legten ihm Handfesseln an. Er kam in den Rettungswagen, wo er mehrfach mit seinem Kopf gegen die Scheibe schlug, um sich selbst zu verletzen. Außerdem versuchte der Beschuldigte die Polizisten zu treten. Es fielen Beleidigungen. „Das Anwenden eines Alkoholtesters war unmöglich“, berichtet Dienstgruppenleiter Carsten Eichmüller von der Polizeidirektion West. Ein Notarzt verfügte schließlich die Einweisung in die Fachklinik auf dem Görden. Rettungskräfte und Polizisten blieben bei dem Einsatz unverletzt.

Von Frank Bürstenbinder