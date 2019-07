Brandenburg/H

Polizeisten haben am Dienstag gegen 23.30 Uhr in der Jacobstraße in Brandenburg einen Mann in Gewahrsam genommen. Der 28-Jährige hatte zuvor Naziparolen aus dem Fenster einer Wohnung gerufen und Getränkedosen auf die Straße geworfen.

Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Um weitere Straftaten zu verhindern nahmen die Beamten den Mann zur Ausnüchterung mit ins Polizeigewahrsam. Gegen den Brandenburger ermittelt nun die Kripo.

Von MAZonline