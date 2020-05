Polizei ordnet wegen Corona an: Familienvater muss Brandenburg verlassen

Falkensee/Brandenburg/H

Ein Familienvater muss seine Partnerin und achtjährige Tochter am Dienstag nach Ostern auf polizeiliche Anordnung verlassen. Die Polizei gibt dem Mann eine Stunde, um aus dem Bundesland Brandenburg zu verschwinden.

So stellt die betroffene Familie über ihre Rechtsanwältin den Polizeieinsatz dar. Die Darstellung des Polizeisprechers Heiko Schmidt unterscheidet sich davon.

Anzeige

Übereinstimmung herrscht inzwischen darüber, dass der zur Ausreise aufgeforderte Mann keine Straftat begangen hat und nicht gefährlich ist. Er lebte und lebt in Harmonie mit seiner Familie.

Weitere MAZ+ Artikel

Rechtsanwältin: Vorgehen war gruselig

Der unbescholtene Familienvater ist der Mandant von Heike Hase, Rechtsanwältin Brandenburg/Havel. „Gruselig“ findet die Juristin das Vorgehen der Polizei an jenem Nachmittag.

Rechtsanwältin Heike Hase Quelle: privat

Die Juristin schildert, was passiert ist am 14. April gegen 13.30 Uhr am Gartentor eines Hauses in Falkensee. Unbekannte Nachbarn der erwähnten Familie zeigen demnach zunächst beim Ordnungsamt an, dass mehrere Fahrzeuge mit auswärtigem Kennzeichen vor dem besagten Grundstück stehen.

Das Ordnungsamt verweist an die Polizei. Zwei Beamte entdecken bei ihrem Corona-Kontrollbesuch wenig später tatsächlich zwei Autos mit dem Kennzeichen einer süddeutschen Stadt. Sie treffen auf dem Grundstück sechs Menschen an.

Fernbeziehung mit Kind

Zum einen handelt es sich um die dort lebende Mutter, deren achtjährige Tochter und die Großmutter. Die Mutter hat vor einiger Zeit Arbeit im Havelland gefunden und ist zurückgekehrt in die alte Heimat.

Ihr Partner, der Vater des Kindes, ist vorerst in Süddeutschland geblieben. Dort arbeitet er und ist mit seinem Wohnsitz gemeldet. An Wochenenden reist er regelmäßig wie abertausende andere Pendler zu seiner Familie. So auch über Ostern.

Die Polizeibeamten wollen, so schildert es die Rechtsanwältin, die Ausweise aller Personen auf dem Grundstück sehen, obwohl niemand etwas verbrochen habe. Dann klären sie deren Identität.

Eine Stunde Zeit für die Abreise

Den Grund für den Aufenthalt des Familienvaters nehmen die Beamten nach Darstellung von dessen Rechtsanwältin zwar zur Kenntnis. Doch sie bleiben bei ihrer Anordnung: Er bekommt eine Stunde Zeit für die Abreise und muss das Bundesland, aus dem er stammt, verlassen. Der Bürger folgt dieser Anordnung vor den Augen des Kindes und reist ab.

Heike Hase erklärt, was nach ihrer Einschätzung – womöglich im Corona-Übereifer – falsch gelaufen ist. Die polizeiliche Maßnahme nennt sie „offensichtlich unzulässig“.

„Eine Identitätsfeststellung geht nur zur Gefahrenabwehr und zur Verfolgung von Straftaten“, erklärt die Rechtsanwältin und fährt fort: „Keiner dieser Gründe lag vor. Angezeigt war allenfalls eine vermutete Ordnungswidrigkeit. Solch eine lag offensichtlich nicht vor. Die Kennzeichen waren ja geklärt.“

Entschuldigung erhalten

Abgesehen davon hätten die Polizisten die kontrollierten Bürger auch nicht darüber belehrt, dass sie keine Aussage machen müssen, wenn gegen sie ermittelt wird. Mit der Eindämmungsverordnung habe es nichts zu tun, wenn Polizeibeamte darüber entscheiden wollen, wer sich in dem Privathaus aufhalten darf und wer nicht.

Heike Hase hat sich im Namen ihres Mandanten mit der Polizeidirektion Brandenburg/Havel in Verbindung gesetzt. „Dort hat man mir mitgeteilt, dass der Einsatz unverhältnismäßig war, und sich dafür entschuldige“, berichtet die Rechtsanwältin.

Heiko Schmidt Leiter der Pressestelle Polizeidirektion West Quelle: Rüdiger Böhme

So sieht es Heiko Schmidt nicht, der Sprecher der Polizeidirektion Brandenburg-West. Nach seiner Darstellung kann der unberechtigte Aufenthalt von mehr als fünf, nicht in einem Haushalt lebenden Personen als „verbotene Ansammlung“ einen Straftatbestand nach dem Infektionsschutzgesetz erfüllen.

Die Prüfung habe ergeben, dass drei an der Anschrift gemeldete und zwei weitere Personen sich aus „triftigem Grund“ auf dem Grundstück aufhielten. Dazu zählt Schmidt auch den Familienvater mit Wohnsitz in Süddeutschland. Denn er dürfe das Sorgerecht wahrnehmen.

Polizeisprecher: Beamte haben Anordnung später zurückgenommen

Der Polizeisprecher räumt allerdings ein, dass „den handelnden Beamten anfangs der Aufenthaltsgrund nicht eindeutig gegenwärtig war“. Daraufhin hätten sie ihn zunächst aufgefordert, das Grundstück zu verlassen. Doch als der Sachverhalt geklärt gewesen sei, hätten sie diese Anordnung zurückgenommen.

Die Darstellung der Polizei und der Rechtsanwältin gehen an diesem Punkt auseinander. Fakt ist, dass der Familienvater abgereist ist, obwohl er noch etwas bei Frau und Kind bleiben wollte.

Ausgangspunkt der ganzen Aufregung war im Übrigen der Anruf einer Nachbarin gewesen mit der Mitteilung, dass sich in dem Haus zehn bis zwölf Personen aufhalten.

Anwältin erstattet Anzeige gegen unbekannt

Heike Hase wird im Namen des Familienvaters nun eine Strafanzeige erstatten gegen unbekannt. Wegen falscher Verdächtigung und auch Sachbeschädigung, weil ein Auto der Familie zerkratzt wurde.

Die Leidtragenden möchten erfahren, wem sie den ungebetenen Polizeibesuch zu verdanken haben. Denn auch in Zukunft werden wegen der familiären Verbindungen auswärtige Fahrzeuge vor dem Grundstück parken. Das sollen jene vermeintlich besorgten Nachbarn wissen und verstehen, ehe sie wieder zum Hören greifen.

Des Grundstücks verwiesen wurde übrigens auch der Schwiegersohn der Großmutter. Er ist Krankenpfleger und hilft seiner Frau, der Tochter der Großmutter, mit seinem professionellen Können bei der Pflege der älteren Frau.

Polizei : Mit „Augenmaß“ gehandelt

Die Polizei sah bei ihm aber keinen triftigen Grund für seinen Aufenthalt im Haus. Daher erhielt er einen Platzverweis, dem er auch folgte.

Karsten Schiewe, der die Polizeidirektion Brandenburg-West leitet, hatte im MAZ-Interview kurz vor Ostern wegen Corona verstärkte Polizeikontrollen angekündigt, aber betont: „Wir reagieren mit Augenmaß.“

Nach Einschätzung des Polizeisprechers wurde in dem zur Rede stehenden Fall „mit Augenmaß gehandelt“. Schmidt: „Sicher wird die Angemessenheit der von den Kollegen angeordneten Maßnahmen zur Gefahrenabwehr häufig ein Streitpunkt zwischen den Anordnenden und den Betroffenen sein.“

Von Jürgen Lauterbach