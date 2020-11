Brandenburg/H

Einbrecher haben am Mittwochnachmittag in einem Mietshaus in der Barnimstraße in Brandenburg an der Havel die Wohnungstür eingetreten. Die Tat ereignete sich irgendwann zwischen 12 und 19 Uhr. Die Täter betraten auch die Räume, es fehlt jedoch nichts.

Die Schadenshöhe liegt nach Polizeiangaben bei 200 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Wohnungseinbruchs.

Von MAZ