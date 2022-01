Kirchmöser

Die Polizei ist mit ihren Ermittlungen zum jüngsten Todesfall auf den Bahngleisen bei Kirchmöser weitergekommen. „Nach einer DNA-Untersuchung konnte zweifelsfrei die Identität der Person geklärt werden“, teilte Pressesprecher Thomas Sander der MAZ auf Nachfrage mit, ohne auf Details einzugehen. Den Ermittlungen zufolge handelt es sich bei der am 3. Januar ums Leben gekommenen Person um eine ältere Frau. Fest steht für die Polizei, dass es sich bei dem tragischen Geschehen nicht um einen Suizid handelt.

Auf freier Strecke

„Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass der herannahende Zug nicht wahrgenommen wurde und es sich somit um einen bedauerlichen Bahnunfall handelt“, so die Polizeidirektion West. Die Frau hatte einen häufig genutzten Trampelpfad benutzt, um die Gleisanlagen auf freier Strecke zu überqueren. Dabei übersah sie den aus Richtung Magdeburg heranrollenden Intercity und wurde beim Zusammenstoß getötet. Der Lokführer erlitte einen Schock. Rund 180 Reisende mussten in Busse umsteigen. Die Bahnlinie war über mehrere Stunden in beide Richtungen gesperrt.

Von Frank Bürstenbinder