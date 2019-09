Brandenburg/H

Die Polizei hat am Freitag einen 18-jährigen Drogendealer in Brandenburg an der Havel gefasst. Auf seine Spur waren die Ermittler gekommen, als sie zwei 15-jährige Jugendliche beim Drogenkauf schnappten.

Der Dealer ist der Polizei bereits bekannt. Er hatte in seinen Taschen sieben verkaufsfertige Cannabistütchen bei sich. Über den umgehend verständigten Staatsanwalt erging ein Durchsuchungsbeschluss in der Wohnung des Drogenhändlers in der Linienstraße. Dort fanden die Beamten 70 Gramm Drogen.

Die Polizei verständigte die Eltern der 15-Jährigen. Es wurden Ermittlungen aufgenommen. Einzelheiten gab die Polizei nicht bekannt.

Von MAZonline