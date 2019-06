Brandenburg/H

Ein 24-jähriger mutmaßlicher Drogendealer aus Brandenburg an der Havel ist am Freitagabend in der Bergstraße in seinem Pkw kontrolliert worden. Dabei stellten die Beamten starken Cannabisgeruch im Auto fest.

Der Fahrer sagte in einer Schutzbehauptung, dass vorher Freunde Betäubungsmittel konsumiert hätten. Ein Drogenschnelltest verlief bei ihm negativ. Im Fußraum des Pkw konnten nun Plastiktütchen mit Betäubungsmittelanhaftungen wahrgenommen werden. Einer anschließenden Durchsuchung des gesamten Autos stimmte der Mann zu.

Dabei wurden circa 70 Gramm Cannabis, zwei Ecstasy-Tabletten und geringe Mengen Amphetamin aufgefunden. Weitere Handelsutensilien, wie Feinwaage und Cliptütchen, sowie Bargeld in szenetypischer Stückelung erhärteten den Anfangsverdacht des Betäubungsmittelhandels.

Der unmittelbar verständigte Staatsanwaltschaft ordnete die Beschlagnahme des Autos und des Führerscheines an. Im Anschluss wurde die Wohnung des 24-Jährigen durchsucht. Hier konnten lediglich einige Cannabissamen und eine weitere Feinwaage aufgefunden werden.

Der Mann muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen des Handels sowie Besitzes von Betäubungsmitteln verantworten. Die verdächtigen Substanzen wurden insgesamt beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei.

Von André Wirsing