Die Wasserschutzpolizei hat am Freitagabend auf dem Plauer See in Brandenburg an der Havel ein 111 Meter langes Güterschiff festgesetzt. Die Beamten untersagten dem Kapitän die Weiterfahrt, weil das Schubschiff mit zwei Güterschubleichtern zu wenig Besatzung hatte. Sie hatten das Schiff auf der Unteren Havel-Wasserstraße gegen 19 Uhr kontrolliert.

Der Kapitän musste mit dem Güterschiff den nächsten Liegeplatz anfahren. Dort blieb der Schubverband so lange vertäut, bis ein weiteres Besatzungsmitglied mit der erforderlichen Qualifikation an Bord ging. Als die Besatzung komplett war, hob die Wasserschutzpolizei das Verbot der Weiterfahrt auf. Die Beamten ermitteln nun wegen einer Ordnungswidrigkeit.

