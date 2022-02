Polizei sucht Besitzer eines Damen-Mountainbikes

Brandenburg/H

Die Brandenburger Polizei sucht den Besitzer eines Fahrrades, das bereits im November des vergangenen Jahres in der Potsdamer Straße eingesammelt wurde. Laut Mitteilung der Beamten sei das Rad in der Nacht zum 18. November bei zwei Brandenburgern sichergestellt worden. Die beiden haben eine Anzeige am Hals. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein graues ATB-Damenrad der Marke Falter, Modell FX 607 ND. Die Polizei fragt nun, wer ein solches vermisst. Unter 03381/5600 sind die Beamten erreichbar.

Von MAZ