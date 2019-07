Brandenburg/H

Am Mittwoch hat die Polizei Bilder aus einer Überwachungskamera veröffentlicht und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Bereits am 9. April stahl ein unbekannter Täter einer Frau in einem Laden in der Potsdamer Straße in Brandenburg unter anderem ihre EC-Karte aus der Handtasche.

Am nächsten Tag versuchte ein Mann mit der bereits gesperrten EC-Karte an einem Geldautomaten der Sparkasse in der Hauptstraße Bargeld abzuheben. Die Bilder aus der Überwachungskamera wurden jetzt ausgewertet und die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung zur Identität des Täters.

Der Tatverdächtige beim versuchten Betrug mit einer EC-Karte. Quelle: Polizei

Wer erkennt den Unbekannten auf den Abbildungen oder kann Angaben zu seiner Identität oder seinem Aufenthaltsort geben?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Brandenburg unter der Rufnummer 03381/5600 zu melden oder bei jeder anderen Polizeidienststelle des Landes Brandenburg.

Alternativ kann auch das Hinweisformular des Bürgerportals der Polizei unter: www.polbb.eu/hinweis genutzt werden.

Von MAZ